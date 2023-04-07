Победителями олимпиады "IT-сиквел" в Тюмени стали ученики из физико-математической школы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученики физико-математической школы Егор Ермаков, Максим Малков и Софья Куприянова победили в олимпиаде "IT-сиквел", состоявшейся в Легкоатлетическом манеже 6 апреля. Этот турнир для учеников, которые на региональном этапе по информатике показали высокий результат, но не набрали нужное количество баллов для прохождения в финал.

Призерами стали также ребята из ФМШ Кирилл Ваньжа, Андрей Кузнецов, Андрей Омельченко, Матвей Сердюк, а также Дмитрий Шевелев из тюменской школы № 47.

"Уровень у учеников по региону высокий. Наш турнир, надеюсь, послужит отличной тренировкой и мотивацией, чтобы в следующем году они вновь попытали свои силы на Всероссийской олимпиаде по математике", - сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор, руководитель центра "Новое поколение", заместитель директора Физико-математической школы Тюменской области Максим Сусоев.

В "IT-сиквеле" участвовали более 100 школьников из Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Заводоуковска.

Напомним, организатором олимпиады стал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Новое поколение". Он открыт в Тюменской области с 2022 года. Работа построена по модели всероссийского образовательного центра "Сириус" и является структурным подразделением Физико-математической школы Тюменской области.

Виктория Макарова