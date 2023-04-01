Первый в Тюмени фотограф, издатель комиксов и владелец частного СМИ: кем был Константин Высоцкий?

Константин Высоцкий в образе одного из героев поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" | Фото: Иллюстрация тюменского художника второй половины XIX века Ивана Калганова Константин Высоцкий в образе одного из героев поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" | Фото: Иллюстрация тюменского художника второй половины XIX века Ивана Калганова

Осмотреть виды старой Тюмени с высоты, узнать, чем жили горожане в конце 1870-х годов, почитать выпущенные в это время книги, очень напоминающие комиксы, - всё это возможно благодаря трудам фотографа, издателя и просветителя Константина Высоцкого. Современники называли его "ходячей гуманностью" и "душой тюменской интеллигенции", а друзья утверждали, что "ни один человек, сколько-нибудь выходящий из обыденного уровня в Тюмени, не миновал обаяния его бесед, не обошел его скромной квартиры". О человеке, сделавшем Тюмень особенным городом — в материале информационного агентства "Тюменская линия".

Константин Николаевич Высоцкий родился в 1836 году в городе Тара в семье ссыльного поляка. Мать была сибирячкой. В 1855 году Константин Высоцкий удостоен Императорской академией художеств звания учителя рисования. Преподавал в Тюменском уездном училище с 1856 года.

В 1863 году Высоцкий вышел в отставку, после чего занялся частным предпринимательством: первым в Тюмени открыл фотомастерскую (1866), литографию (1867), типографию (1869) и основал первую частную и вообще первую в городе газету — "Сибирский листок объявлений" (1879).

Зачинатель фотографического дела в Тюмени Высоцкий начал делать не только фотопортреты обывателей, он снимал виды города и значимые события.

Хорошо изучен и репертуар изданий, которые выходили в типографии Высоцкого. Это календари, каталоги библиотек, музеев и выставок, карты-дорожники, расписание движения пароходов, травелоги. Множество деловой литературы — уставы, отчеты, инструкции и правила.

Выделяются среди других книги тобольского писателя и художника Михаила Знаменского "Обрыв" и "Моя поездка на кумыс". Их содержание напоминает то, что мы бы сейчас назвали комиксами — большое число иллюстраций, которые сопровождаются небольшими объемами текста.

В январе 1879 года Высоцкий выпустил первый номер газеты "Сибирский листок объявлений". Издание на четырех страницах выходило по пятницам. В газете четыре отдела — общекалендарные сведения, отдел термометрических и барометрических наблюдений, ярмарки и торжки, местные цены. Также в издании публиковались объявления.

Как пишет краевед Сергей Кубочкин, из объявлений можно узнать, что в городе открылась новая фотостудия - К. Винокурова, которая предлагала, среди прочего, кабинетные портреты, снятие пейзажей, внутренностей зданий, уменьшение с фотографий до медальонов, портреты с умерших. Встречались объявления о продаже транспорта — "дорожного тарантаса в доме г-жи Иконниковой", а также недвижимости — "угловое место с домом по Ляминской улице" (сейчас — улица Герцена).

Первый номер газеты "Сибирский листок объявлений" | Фото: citylib-tyumen.ru Первый номер газеты "Сибирский листок объявлений" | Фото: citylib-tyumen.ru

"Сибирский листок объявлений" просуществовал всего год. Уже в ноябре 1879 появилось объявление, что газета не будет выходить, и подписка на нее не принимается. В последнем номере от 28 декабря от имени редакции сообщалось, что "Листок" начат "преждевременно".

Известно, что Константин Высоцкий был руководителем демократического кружка в Тюмени, участники которого обсуждали литературные новинки по истории, философии и общественному движению.

Исследователи изучают деятельность Константина Высоцкого в контексте идей сибирского областничества. Филолог Наталья Дворцова отмечает, что приверженец этого течения, публицист Николай Ядринцев писал о подобных Высоцкому людях: "представители сибирского обновления были исполнены самых благих стремлений и помыслов, настаивая на необходимости университета для Сибири, создания печати, расширения научной деятельности".

Часто фигуру Высоцкого рассматривают с отсылкой на самое известное произведение Мигеля де Сервантеса. Дело в том, что друг Константина Николаевича — художник-карикатурист Иван Калганов изображал приятеля в образе Дон Кихота. Хотя здесь и закладывалась значительная доля иронии, это определенно характеризовало Константина Николаевича как энтузиаста, человека, верящего в идеалы.

Личное и сочувственное описание судьбы Высоцкого оставил его ближайший друг, тюменский меценат и просветитель Николай Чукмалдин:

"...Высоцкий по природе своей был, скорее, прекрасный педагог, умеющий будить в юной душе воспитанника хорошие, человечные инстинкты, чем человеком практического дела.

Но судьба как раз закрыла ему педагогическое поприще. Тогда невольно он вступил в мир промышленных профессий, где, однако ж, ничто ему не удавалось в смысле денежного успеха, потому что покойный всюду прилагал новые гуманные приёмы, с окружающей обстановкой трудно примиримые.

Бывало, у кого-нибудь из нашего кружка — у меня, Канонникова, Лагина или Иконникова — соберемся мы на вечерний чай, и начинается у нас беседа, всегда искренняя, всегда интересная, с захватывающим, увлекательным внутренним содержанием то по поводу прочитанной статьи в журнале, то по поводу какого-нибудь местного события, то, наконец, по поводу того, как надобно держать у себя слуг и работников, чтобы не были они слуги-рабы, а были бы "меньшие братия" и помощники, которых хозяева обязаны воспитывать, а не выжимать из них сок, как из губки воду.

Это была любимая тема Высоцкого, и он каждый раз начинал развивать её с новыми доводами и пояснениями. Я помню, мы одной весной прочли с ним все сочинения Вундта "Душа человека и животных". Для этого я вставал в 5 часов утра и приходил к нему в фотографию, чтобы в эти ранние часы никто не мешал нам держать наши лекции и обсуждать содержание книги".

Портрет Николая Чукмалдина, снятый Константином Высоцким | Фото: Место хранения Музейный комплекс имени Словцова Портрет Николая Чукмалдина, снятый Константином Высоцким | Фото: Место хранения Музейный комплекс имени Словцова

Скончался Константин Высоцкий в 1886 году, похоронен на Затюменском кладбище. По словам Чукмалдина, под конец жизни Константин Николаевич ослабел духом и умер, немногими оплаканный, а большинством забытый и даже осмеянный.

"Но семена добра и гуманности, в лучшую пору его жизни им посеянные, не пропадут бесследно в Тюмени и рано или поздно дадут свой плод. Помянем же его за это добрым словом. Мир праху твоему, человек-учитель!" — такие надежды выразил Чукмалдин в отношении наследия своего друга.

Заведенное Константином Высоцким типографское дело после его смерти продолжила одна из дочерей — Людмила. Типография располагалась в доме Князевых по ул. Спасской (нынешний адрес — ул. Ленина, 10).

Влада Нерадовская