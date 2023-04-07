В Тюмени определят финансовую модель реализации проекта событийного парка Алебашево

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект событийного парка Алебашево представили на III Международной выставке-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo-2023 в московском "Экспоцентре" 6 апреля. Корпорация ВЭБ готова помочь определить финансовую модель проекта, сообщает администрация Тюмени.

Руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко провел презентацию парка Алебашево. На площадке ВЭБ.РФ он участвовал в совещании с представителями департамента развития госкорпорации, отвечающего за развитие крупных инфраструктурных проектов в городах. На нем обсудили и механизмы финансовой поддержки будущего тюменского общественного пространства. Скорее всего это будет соучастное финансирование.

"В настоящее время разработана архитектурно-градостроительная концепция для парка, проведены инженерные изыскания, установлены границы озера, разработана соответствующая градостроительная документация, которая проходит экспертизу. Команда ВЭБ максимально оперативно поддерживает важнейшие проекты, прорабатывая детально все их аспекты, что способствует вложению средств инвесторами в реализацию объектов", - рассказали в администрации города.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в начале декабря 2022 года написал в своих соцсетях о том, что у событийного парка появились партнеры: "Проект непростой. Реализовать его за счет средств бюджета невозможно. Изначально подход был таков, что инициатива исходила от предпринимательского сообщества".

Напомним, общая площадь благоустройства озера Алебашево составляет 27 га, гладь водного объекта — 40 га. По задумке инициаторов проекта, здесь появится 52 тематические зоны и каскадный ручей.