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В Ишиме руководитель предприятия продал находившийся в залоге у банка посевной комплекс

Происшествия, 17:42 07 апреля 2023

УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в краже посевного комплекса, будут судить в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, мужчина для нужд организации приобрел на заемные средства посевной комплекс, который был взят банком в залог.

Кредит длительное время не оплачивался, поэтому банк обратился в суд. По его решению на заложенное имущество было обращено взыскание, комплекс оставался на территории предприятия.

Поскольку банк длительное время не забирал технику, а обвиняемому нужны были деньги, он похитил комплекс и продал его через Интернет в Казахстан.

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# суд , уголовное дело

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