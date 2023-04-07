В Ишиме руководитель предприятия продал находившийся в залоге у банка посевной комплекс

| Фото: УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в краже посевного комплекса, будут судить в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, мужчина для нужд организации приобрел на заемные средства посевной комплекс, который был взят банком в залог.

Кредит длительное время не оплачивался, поэтому банк обратился в суд. По его решению на заложенное имущество было обращено взыскание, комплекс оставался на территории предприятия.

Поскольку банк длительное время не забирал технику, а обвиняемому нужны были деньги, он похитил комплекс и продал его через Интернет в Казахстан.