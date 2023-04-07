Режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС вводят в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций вводят в Тюменской области с 10 апреля. Соответствующие постановление подписал губернатор Александр Моор.

Как сообщает региональный инфоцентр, решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением ландшафтных (природных) пожаров.

С 10 апреля усилят меры по обеспечению соблюдения гражданами и организациями требований особого противопожарного режима, начнут проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Также организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров. Проверят пункты временного размещения на случай возможной эвакуации населения.