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Режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС вводят в Тюменской области

Губернатор, 18:26 07 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций вводят в Тюменской области с 10 апреля. Соответствующие постановление подписал губернатор Александр Моор.

Как сообщает региональный инфоцентр, решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением ландшафтных (природных) пожаров.

С 10 апреля усилят меры по обеспечению соблюдения гражданами и организациями требований особого противопожарного режима, начнут проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Также организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров. Проверят пункты временного размещения на случай возможной эвакуации населения.

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# особый противопожарный режим , ЧС

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