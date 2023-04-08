Казаки Тюменской области проходят учебные сборы перед службой в зоне СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 казаков проходят подготовку к действиям в зоне специальной военной операции на учебно-полевых сборах в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" в Тюмени с 7 по 9 апреля.

Как рассказал атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев, сборы проводят для того чтобы восстановить навыки и оценить способности потенциальных бойцов. По его словам, важно произвести отсев непригодных к военной службы на месте, чтобы исключить возникновение таких ситуаций во время боевых действий.

"Некоторые участники сборов получают новую для себя информацию. Так, не все знакомы с приемами нынешней разведки на фронте, укрытия от коптеров. Это серьезный вопрос, поэтому мы пытаемся обо всем рассказать и показать. Затрагиваем тему инженерного обеспечения. Не все, кто служили в армии, знают о современных средствах минирования, способов обнаружения взрывных снарядов", – сказал Николай Белослудцев.

50 человек из всех хуторских, станичных и городских казачьих обществ региона, разделили на группы. Пока одни отрабатывали тактическую подготовку, другие учились использовать в боевых условиях квадрокоптер и организовывать радиосвязь. Третьи занимались огневой подготовкой. Каждый боец должен знать свое орудие "от" и "до", разбирать и собирать его с закрытыми глазами, как устранить любую неполадку, убежден командир взвода Алексей. Личный состав Отдельского казачьего общества Тюменской области собирается на учебные сборы два раза в год.

"Казаки за время сборов проходят курс тактической подготовки, военной медицины, инженерной, топографической и огневой подготовки. Это основные дисциплины, которые всегда нужны каждому бойцу", – добавил он.

Разобраться с тонкостями военного дела участникам сборов помогают опытные инструкторы. На занятиях специалист по инженерным заграждениям Иван рассказывает слушателям о противопехотных и противотанковых минах – тех, что применяются и российскими бойцами, и противниками. "Основная задача – объяснить ребятам, к чему можно подходить, а к чему нельзя. Объясняем, как работать с инженерными боеприпасами при их обнаружении, как снимать и устанавливать противотанковые мины", – подытожил инструктор.

Атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области отметил, что сейчас в зоне СВО в разных подразделениях служат несколько десятков казаков. 7 апреля оттуда после полугода службы вернулся один из атаманов.

Следующие учебно-полевые сборы казаков пройдут в сентябре.

Александра Чайкина