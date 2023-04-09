Тюменских предпринимателей научат экспортировать в Китай

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вебинар для тюменских бизнесменов "Внешнеэкономическая деятельность с Китаем" при поддержке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" пройдет 12 апреля в 11 часов.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Партнер Российского экспортного центра, руководитель группы компаний "Энергия Экспорта", предприниматель, осуществляющий импортно-экспортную деятельность в КНР Илья Романов ответит на вопросы действующих экспортеров и тех, кто только планирует работать с Китаем.

Требуется регистрация. Ссылка для подключения придет на электронную почту за 1 час до начала вебинара.