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Тюменских предпринимателей научат экспортировать в Китай

Экономика, 10:36 09 апреля 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вебинар для тюменских бизнесменов "Внешнеэкономическая деятельность с Китаем" при поддержке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" пройдет 12 апреля в 11 часов.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Партнер Российского экспортного центра, руководитель группы компаний "Энергия Экспорта", предприниматель, осуществляющий импортно-экспортную деятельность в КНР Илья Романов ответит на вопросы действующих экспортеров и тех, кто только планирует работать с Китаем.

Требуется регистрация. Ссылка для подключения придет на электронную почту за 1 час до начала вебинара.

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