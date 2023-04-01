Юные спортсмены из Тюмени представят регион на всероссийской лиге самбо

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Учащиеся школы № 38 Тюмени победили в региональном этапе всероссийской школьной лиги самбо "Мир самбо". Второе место в состязаниях, которые прошли в Нижней Тавде, заняли ребята из Нижнетавдинской средней школы, третье – ученики тобольской школы № 7, сообщает региональное отделение "Единой России".

Как сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", команда тюменской школы №38 теперь представит регион на всероссийском этапе школьной лиги "Мир самбо". Она состоится с 4 по 7 мая в Москве.

Всего участниками регионального этапа стали 32 спортсмена из Нижнетавдинской и Упоровской средних школ, школы № 7 Тобольска и № 38 Тюмени. В каждой команде – 4 девочки и 4 мальчика 10-12 лет.

Приветствуя ребят, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", председатель общественного совета партийного проекта "Zа самбо" в Тюменской области Андрей Артюхов отметил, что в Тюменской области этот вид спорта активно развивается, растет мастерство спортсменов.

"В 2023 году в регионе планируется создать 25 новых площадок в сельских территориях и 20 — в городских, где будут заниматься около 1900 ребят", – сообщил Андрей Артюхов.

Он напомнил, что проект стартовал в июле прошлого года, его цель – популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Председатель Тюменского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик отметил, что проведение таких турниров помогает привлечь в этот вид спорта подрастающее поколение.

Добавим, на региональном этапе в Нижней Тавде школьники-самбисты соревновались в четырех этапах: эстафета "Самбо – лестница успеха", демонстрация техники самбо "Самозащита без оружия", "Демо самбо" – состязание, в котором команды представляют групповую композицию, выполняя интенсивный и непрерывный комплекс упражнений под музыкальное сопровождение.

Еще одним этапом соревнований стала защита проектов "Самбо родного края". Ребята рассказали об истории и развитии самбо в родном городе или селе, школе. Комиссия оценивала содержание работы, оригинальность подачи и использование современных мультимедийных технологий.