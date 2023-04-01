В Тюменском драмтеатре готовят премьеру спектакля "Из жизни ископаемых"

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Постановка "Из жизни ископаемых" – это гимн опыту, актерам старшего поколения и возрасту. В спектакле задействованы 24 актера Тюменского драмтеатра, из них 15 – мэтры сцены, и эта работа для них и про них.

Об этом рассказал московский режиссер Андрей Цисарук.

"Все мы, так или иначе, придем к старости, и жизнь устроена так, что она конечна, но она прекрасна в любом моменте. У каждого в жизни есть счастливые мгновения и самый радостный миг. Очень ценно эти мгновения фиксировать", - отметил он.

Спектакль будет состоять из двух актов и семи новелл, в которых участвуют два-три персонажа, в том числе молодые актеры театра.

"Мы назвали их "проростками" – они как бы воспоминания, фантазии, проекции главных героев из молодости", - добавил Андрей Цисарук.

Художник спектакля придумал "ждунов", хореограф занимается пластикой молодых актеров.

Спектакль красочный, яркий, наполненный авторской музыкой, разный по настроению, но в центре будут крупные планы замечательных актёров – это самое главное в постановке, заметил режиссер.

Премьера спектакля "Из жизни ископаемых" пройдет 14, 15 и 16 апреля, сообщили в пресс-службе Тюменского драмтеатра.