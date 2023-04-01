Репетиции торжественного прохождения войск в Тюмени пройдут 3 и 5 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра состоятся в Тюмени 3 и 5 мая.

Соответствующее решение принято на рабочем совещании по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В оба дня, 3 и 5 мая, репетиции начнутся в 19 часов 30 минут, уточнили в информационном центре регионального правительства.