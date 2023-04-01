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Из Тюмени в Худжант можно будет улететь два раза в неделю с 3 мая

Общество, 09:08 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейс Тюмень — Худжанд откроет из Рощино Utair с 3 мая, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - в среду в 20 часов и воскресенье в 18 часов. Время в пути — 3 часа 10 минут.

"Уже много лет мы выполняем рейсы из Москвы в Душанбе, а теперь начинаем полеты из Тюмени в Худжанд — второй по численности населения город Таджикистана. В весенне-летнем сезоне будем выполнять полеты из Тюмени в Азербайджан, Армению, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# Таджикистан , Ютейр

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