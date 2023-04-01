Неделя педагогики стартует в Тюмени 17 апреля

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Неделя педагогики пройдет в Тюменском госуниверситете с 17 по 22 апреля. Организаторы приглашают школьников и студентов, учителей и преподавателей вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участников ждет всероссийская научно-практическая конференция, посвященная научно-педагогической школе академика РАО В.И. Загвязинского, школа молодого преподавателя вуза, фокус-сессия "Школьная наука: вызов будущему", квест "100 великих математиков-методистов", всероссийский конкурс методических разработок, день открытых дверей Института психологии и педагогики. Также будет работать литературная гостиная "Счастье" и состоится лекция "Будущее педагогики".

По словам директора ИПиП Людмилы Волосниковой, мероприятие проводят в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание молодежи к проблемам современного образования и школы, совместно обсудить новые смыслы и ценности образования.

"В докладе ЮНЕСКО "Образование – сокрытое сокровище" 1996 года утверждается, что образование призвано играть главную роль в развитии личности и общества. Это не волшебное лекарство и не магическое заклинание, открывающее дверь в идеальный во всех отношениях мир. Образование – одно из основных средств утверждения более глубокой и гармоничной формы развития человечества, которая позволит бороться с несправедливостью и неграмотностью", - подчеркнула она.