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Прямой маршрут от Рощино до Тобольска отменили из-за низкого пассажиропотока

Общество, 17:19 11 апреля 2023

сообщество "Тобольское ПАТП" ВКонтакте | Фото: сообщество "Тобольское ПАТП" ВКонтакте

Прямой маршрут из тюменского аэропорта Рощино до Тобольска отменили с 1 апреля. Это связано с тем, что среднее количество пассажиров снизилось до одного-двух человек на рейс.

Как пояснили в Тобольском ПАТП, теперь пассажиры, прилетевшие в Тюмень до 4 часов утра, могут доехать до тюменского автовокзала на межмуниципальном регулярном маршруте №555э "Тобольск-Тюмень", который курсирует ежедневно с заездом в Рощино. Из Тобольска она выезжает в ноль часов 30 минут, в Рощино прибывает в 4 часа. Затем можно пересесть на рейсовый автобус до Тобольска, который отправляется в 6 часов 5 минут.

Если пассажир прилетел в Рощино после 4 часов, то он может на тюменском городском маршруте №10 уехать до железнодорожного вокзала или автовокзала, а до Тобольска доехать на пригородном поезде или межмуниципальном автобусе №555.

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# автобус , аэропорт Рощино , Тобольск

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