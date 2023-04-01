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В Тюменской области объем выданных субсидий на газификацию превысил 40 млн рублей

Экономика, 18:03 11 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 млн рублей в виде субсидий на газификацию получили 406 жителей Тюменской области с января по март 2023 г. За счет средств они смогли оборудовать газом свои жилые дома, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В разрезе муниципальных образований, наибольшее количество домовладений газифицированы в Тюменском, Исетском, Ярковском, Нижнетавдинском районах, Заводоуковске и Тюмени.

В ведомстве напомнили, что соцподдержку в размере до 130 тыс. рублей на газификацию могут получить 45 льготных категорий. В том числе, ветераны труда, одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, малоимущие семьи и другие льготники. Для получения выплаты необходимо обратиться в администрацию района, города по месту жительства.

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# газификация , господдержка , льготы

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