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В Тюмени посетителей торгового дома эвакуировали из-за задымления

Общество, 16:36 11 апреля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Посетителей торгового дома "Центральный", расположенного на ул. Герцена в Тюмени, эвакуировали из-за задымления 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о задымлении на втором этаже поступило в 14 часов 36 минут. На место вызова привлекались 10 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных частей. Персонал и посетителей торгового дома эвакуировали сотрудники администрации объекта и пожарно-спасательные подразделения.

"В ходе проведения разведки угроза не была обнаружена. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме", – заверили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление

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