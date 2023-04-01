Около 700 заявок поступило на конкурс "Открыл дорогу в космос человек..." в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 700 заявок поступило на конкурс "Открыл дорогу в космос человек..." в Тюмени. Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля.

Как сообщает издание "Мегатюмень", участие приняли как дети от четырех лет, так и взрослые. Прием заявок завершается 11 апреля.

В праздничный день в доме культуры "Водник" откроется тематическая выставка, где тюменцы смогут посмотреть работы участников. Конкурс проводится по двум номинациям: "Творческая лаборатория" (рисунки, аппликации, поделки, открытки в различной технике исполнения, стенгазеты, плакаты), "Мой летательный аппарат" (макеты космических аппаратов).

По словам художественного руководителя Елены Афанасьевой, творческое состязание призвано мотивировать молодежь самостоятельно изучать достижения отечественной космонавтики.

Посвященная Дню космонавтика выставка продлится с 12 по 16 апреля в ДК "Водник" по адресу: ул. Судоремонтная, 1а.