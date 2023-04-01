По Тюмени в преддверии Дня Победы поедет "Спасибомобиль"
Акцию "Почтовая станция #Спасибоветеранам!" запускает благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации в преддверии Дня Победы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Инициативу реализуют уже в 12-й раз. В ее рамках ветеранам Великой Отечественной войны помогают передать теплые пожелания от земляков.
В рамках акции желающие могут передать готовые подарки. До ветеранов их доставят волонтеры с помощью "Спасибомобиля". Пункт приема открыт по адресу: ул. Карла Маркса, 123, каб. 4. Он работает с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут.
Желающие смогут лично поздравить и подарить подарок вместе со специалистами. Также есть возможность сделать пожертвование. Реквизиты размещены по ссылке.
В изготовлении праздничных посылок организаторы приглашают принять участие детские сады и школы.
Инициатива соответствует направлениям нацпроекта "Демография" по развитию активного долголетия, повышению качества жизни людей старшего возраста.
С подробностями можно ознакомиться на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или по телефону: 51-77-05.