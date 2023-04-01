По Тюмени в преддверии Дня Победы поедет "Спасибомобиль"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Акцию "Почтовая станция #Спасибоветеранам!" запускает благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации в преддверии Дня Победы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инициативу реализуют уже в 12-й раз. В ее рамках ветеранам Великой Отечественной войны помогают передать теплые пожелания от земляков.

В рамках акции желающие могут передать готовые подарки. До ветеранов их доставят волонтеры с помощью "Спасибомобиля". Пункт приема открыт по адресу: ул. Карла Маркса, 123, каб. 4. Он работает с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Желающие смогут лично поздравить и подарить подарок вместе со специалистами. Также есть возможность сделать пожертвование. Реквизиты размещены по ссылке.

В изготовлении праздничных посылок организаторы приглашают принять участие детские сады и школы.

Инициатива соответствует направлениям нацпроекта "Демография" по развитию активного долголетия, повышению качества жизни людей старшего возраста.

С подробностями можно ознакомиться на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или по телефону: 51-77-05.