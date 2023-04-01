Трудовые коллективы региона посоревнуются в многоборье ГТО в Тюмени

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Соревнования по многоборью ГТО в рамках спартакиады трудовых коллективов региона пройдут в Тюмени 15 апреля. В легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) встретятся 144 спортсмена из 18 трудовых коллективов в возрасте от 25 до 59 лет, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Каждая команда традиционно будет состоять из восьми человек. В зависимости от возраста и пола участники пройдут ряд испытаний. Мужчины пробегут три километра, подтянутся из виса на высокой перекладине, выполнят наклон на гимнастической скамье из положения стоя.

Женщины также пробегут дистанцию, но на два километра, выполнят отжимания и наклон на гимнастической скамье. Еще один вид испытаний – плавание, участники прошли еще в феврале.

В каждой возрастной ступени по наибольшей сумме набранных очков определят лучших среди мужчин и женщин. Также будут выявлены победители в общекомандном зачете.

Тюменцы, ставшие чемпионами спартакиады трудовых коллективов, представят регион на всероссийском фестивале ГТО в Ижевске с 12 по 17 мая.