Представители пяти регионов участвуют в фестивале "РобоФинист-2023" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 350 человек участвуют в региональном этапе фестиваля "РобоФинист-2023", который стартовал в Тюмени на базе колледжа цифровых и педагогических технологий 12 апреля. Ребята представляют Тюмень и районы Тюменской области, Омскую и Курганскую области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По количеству участников в этом году побиты рекорды предыдущих лет, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" начальник ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования Тюменской области Лариса Литус.

"Мы приняли решение разделить соревнования на два дня. Сегодня у нас восемь направлений – это "большое путешествие: младшая категория", "практическая олимпиада по робототехнике", "марафон шагающих роботов" и прочее. Завтра же стартуют остальные девять соревнований. Будут другие ребята, условия, регламенты и правила", – добавила она.

Новинка этого фестиваля – направление RoboCupJunior Rescue Line. Здесь робот не просто должен двигаться по линии или вытолкнуть соперника за пределы поля, ему необходимо самостоятельно выполнить спасательную миссию. Согласно правилам, он должен преодолеть разрушенные препятствия, возвышенности, неровности, чтобы забрать пострадавших и вернуть их на базу, где им окажут помощь. Судьи будут оценивать выполнение каждого элемента. В первый раз на эту компетенцию зарегистрировались две команды.

"Во всех номинациях эксперты в первую очередь обращают внимание на самостоятельность. Если ребенок или команда сама принимает решение, программирует, что-то подстраивает, то у нее большие перспективы. В целом, сегодня по этому направлению мы проводим такой эксперимент. Так сказать сегодня обкатка и у меня, и у участников. А вот через месяц я поеду на национальный чемпионат RoboCup, где буду судить уже на всероссийском уровне", - пояснил судья направления RoboCupJunior Rescue Line Евгений Швецов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец Дмитрий Росляков занимается робототехникой шесть лет. На фестивале он представляет детский технопарк "Кванториум". Школьник участвует в "Эстафете", где роботам нужно самостоятельно передавать друг другу эстафетную палочку в специальной зоне. В прошлом году его команда заняла второе место, в этот раз они планируют одержать победу.

"Соревнования хорошие, с выходом на всероссийский уровень, чтобы можно было проверить и показать себя. А это важно, потому что постоянно нужно изучать что-то новое. Там, где я сегодня участвую, самое сложное, это, наверно, подобрать коэффициенты, чтобы робот правильно ехал, настроить быструю передачу банки. На подготовку у нас ушло чуть больше месяца. Но в целом задание достаточно легкое", - отметил Дмитрий.

Посмотреть программу состязаний можно на официальном сайте.

По итогам отборочного тура команды-победители отправятся в октябре на международный фестиваль робототехники "РобоФинист" в Санкт-Петербург. На финал из Тюменской области, согласно выделенным квотам, поедет 17 команд.

Виктория Макарова