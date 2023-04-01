Тюменский тренажер для восстановления после инсульта получил диплом международной конференции

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Робот-велотренажер, разработанный специалистами Тюменского медуниверситета, получил диплом первой степени международной Пироговской научной конференции студентов и молодых ученых в Москве.

С помощью тренажера пациенты, перенесшие инсульт, восстанавливают двигательную активность. Они надевают очки виртуальной реальности, подключенные к программе Нейро-ВИАР.Р.100.

По информации вуза, данный метод впервые опробовали в 2022 году на базе ялуторовской больницы. Вместе с аспирантом Тюменского медуниверситета, заведующим отделением ОБ № 23 Ялуторовска Дмитрием Плотниковым его разрабатывали заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ, профессор Елена Туровинина и выпускник Тюменского ГМУ Андрей Копытов.

"Мы набрали две группы по семь человек. Одни проходили реабилитацию с применением виртуальной реальности, другие по стандартным методикам. У пациентов, с которыми мы работали по инновационной программе, было отмечено более быстрое и эффективное восстановление двигательных функций. Они также считают, что заниматься было интересно и не в тягость", - рассказал Дмитрий Плотников.

Представленный на международной Пироговской конференции доклад вызвал большой интерес аудитории. Аспирант вуза получил много уточняющих вопросов. Эксперты отметили актуальность темы и большие перспективы использования виртуальной реальности для восстановления пациентов.