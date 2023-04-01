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Житель Адыгеи обманывал тюменцев при продаже арматуры

Происшествия, 15:02 12 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроженца республики Адыгея, обманувшего жителей Тюменской области при сделках на сервисе Avito, ждет суд. Мужчину обвиняют в 11 эпизодах мошенничества. Ущерб, причиненный потерпевшим в нескольких регионах России, превысил 800 тыс. рублей.

По версии следствия, злоумышленник размещал заведомо ложные сведения о продаже металлической арматуры, после чего вступал в диалог с лицами, заинтересованными в ее покупке. Он подыскивал реальные объявления о продаже стройматериалов и организовывал их доставку, после чего похищал деньги под предлогом оплаты стоимости арматуры.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

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# мошенничество , суд , уголовное дело

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