Тюменцы презентуют проекты в формате шоу "Голос" на "Батле идей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Батл идей" в рамках марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты" стартует в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 18 апреля в 19 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

"Батл идей" - финальное событие образовательного марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты" от комплексной программы "ПроПроекты".

Тюменцев ждут три этапа. На первом в формате шоу "Голос" активисты презентуют свои проекты перед экспертами. Участник переходит ко второму этапу, только если по результатам презентации к нему поворачиваются двое из трех экспертов. Далее тюменцы отправятся на дебаты, где ответят на вопросы оппонентов и членов жюри. Трое победителей с максимальным количеством баллов получат сертификаты софинансирования для реализации своей инициативы.