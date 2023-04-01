  • 13 апреля 202313.04.2023четверг
  • USD82,0934
    EUR89,7599
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы презентуют проекты в формате шоу "Голос" на "Батле идей"

Общество, 08:52 13 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Батл идей" в рамках марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты" стартует в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 18 апреля в 19 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

"Батл идей" - финальное событие образовательного марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты" от комплексной программы "ПроПроекты".

Тюменцев ждут три этапа. На первом в формате шоу "Голос" активисты презентуют свои проекты перед экспертами. Участник переходит ко второму этапу, только если по результатам презентации к нему поворачиваются двое из трех экспертов. Далее тюменцы отправятся на дебаты, где ответят на вопросы оппонентов и членов жюри. Трое победителей с максимальным количеством баллов получат сертификаты софинансирования для реализации своей инициативы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 13.04.2023Лучшие исследования школьников в области медицины и химии выберут в Тюмени
09:03 13.04.2023В Ялуторовске впервые на Красную горку проведут выездную регистрацию брака
08:52 13.04.2023Тюменцы презентуют проекты в формате шоу "Голос" на "Батле идей"
08:41 13.04.2023Тюменцев обучат программированию на языке С#