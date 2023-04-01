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В Ялуторовске впервые на Красную горку проведут выездную регистрацию брака

Общество, 09:03 13 апреля 2023

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Впервые выездную регистрацию брака проведут на Сретенской площади Ялуторовска в праздник Красная горка, который отмечается 22 апреля. Этот день входит в Событийный календарь Тюменской области. Ожидается участие около 4 тыс. гостей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска Елена Симонова.

"Через неделю после Пасхи на Руси играли свадьбы. В этом году впервые на Сретенской площади пройдет регистрация брака. Это не постановочный вариант, а самая настоящая пара молодых людей из Ялуторовска, которые изъявили желание сделать это перед всем честным народом", - рассказала она. В этот день почествуют и семейные пары-юбиляры, проживших 50 и более лет.

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В большой программе праздника впервые пройдет ярмарка невест: девушки, которые хотят выйти замуж, будут себя презентовать, привлекать внимание парней. Все это в игровой, шуточной форме, подчеркнули организаторы.

Гостей будут зазывать на свадебный пир с дегустацией славянской кухни. Предприниматели города представят пасхальную продукцию, декоративно-прикладное творчество.

"У нас на Красной горке запланировано массовое исполнение кадрили. Игры, конкурсы, перетягивание каната. Его будут тянут и детсадовцы, и отряд №24 МЧС. В первый раз хотим провести красные гонки – забеги в костюмах поваров. Игра - катание вареных яиц по желобам – пройдет на разных локациях", - добавила Елена Симонова.

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Ялуторовчане не изменяют своей традиции - на Красную горку на трехметровой сковороде выпекут яичницу из 1,5 тыс. яиц. В этот раз она будет со шкварками - выбор большинства гостей, отметила директор учреждения "Арт-Вояж".

Участники яркого, весеннего праздника попробуют свои силы в выпекании яиц с загадыванием желаний. Поучаствуют в битве блинопеков. Отведают чай из самого большого кованого самовара в России.

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Красная горка пользуется большим спросом как у местных жителей, так и гостей города. Так, Ялуторовский острог ожидает гостей из Кургана, Екатеринбурга и Ишима. По словам директора острога Нины Бешенцевой, они уже забронировали экскурсии. "Сначала идут на экскурсии по острогу, потом на праздник, на площадь. У нас в остроге будет все по-семейному. Организуем острожные настольные игры, кукольный спектакль для малышей, народные игры", - уточнила Нина.

Для посетителей предусмотрены еще два формата - молодецкий - состязания в ловкости, сноровке, меткости и силе. И девичий формат с обрядовыми хороводами, обережными мастер-классами и гаданиями.

Анжела Лебедева

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# Красная горка , праздник , свадьба , яичница , Ялуторовск , Ялуторовский острог

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