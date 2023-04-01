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Роль тюменской геологии в экономике России обсудят на научной конференции

Общество, 08:47 14 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Научно-практическая конференция "Роль тюменской геологии в экономике России" пройдет в Тюменской областной думе 19 апреля, начало в 10 часов. Мероприятие посвящено 75-летию со дня появления в регионе первой геологической организации.

Участниками станут ведущие ученые, руководители и сотрудники нефтегазовых компаний, представители органов власти, ветераны геологии. Среди тем докладов: прошлое, настоящее и будущее нефтегазовой отрасли России, состоянии, изученность и перспективы освоения ресурсной базы Карского моря, нефтегазовый потенциал России и роли региональных геологоразведочных работ в его развитии.

В числе спикеров - доктор минералогических наук, директор "МНП "Геодата" Анатолий Брехунцов, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН Алексей Конторович, академик Российской академии наук, научный руководитель "ВНИИОкеанегеология" Валерий Каминский и другие.

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# геология , конференция

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