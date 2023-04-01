Тюменская область вошла во всероссийский рейтинг с сильным экономическим здоровьем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наряду с ЯНАО, ХМАО-Югрой, Татарстаном, Якутией вошла в рейтинг регионов с сильным экономическим здоровьем. Его подготовило агентство "Эксперт РА" по итогам 2022 года.

Тюменская область за прошлый год набрала 0,74 балла, приросла на 0,20.

По оценке экспертов, регионы-лидеры характеризуются низким уровнем безработицы, хорошими условиями для бизнеса, значительной сырьевой базой. А также высокими доходами бюджета и его низкой долговой нагрузкой, высокими доходами населения.

В числе регионов со слабым экономическим здоровьем числятся Курганская область, Калмыкия, Тыва, Чечня. "Регионы-аутсайдеры имеют пониженную покупательную способностью населения и показатели потребления. В них также низкий поток инвестиций и уровень развития бизнеса. Бюджет таких регионов формируется в значительной степени за счет поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", - отметили аналитики центра.

Для оценки регионов оценивались показатели покупательской способности населения, оборот розничной торговли, уровень безработицы, индекс цен и просрочки по кредитам. После присвоения баллов в них выводилось интегральное значения для каждого региона.