Более 3 тысяч управленцев УФО уже подали заявки на V конкурс "Лидеры России"

| Фото: vk.com/leadersofrussia | Фото: vk.com/leadersofrussia

Управленцы Уральского федерального округа отправили около 3,5 тысячи анкет V конкурс "Лидеры России". Регистрация началась 4 апреля и продлится до 14 мая, сообщает пресс-служба полпреда УФО.

Конкурс - это отличная возможность проверить себя, свои силы и знания, а также обрести единомышленников и поработать с наставниками из числа лидеров бизнеса и государственного управления, уверен Владимир Якушев, который является одним из первых наставников всероссийского конкурса управленцев.

"Для любой страны, и для России в том числе, принципиально важно иметь резерв талантливых, перспективных управленцев. Конкурс "Лидеры России" позволяет найти таких перспективных людей и помогает им раскрыть свой потенциал", – подчеркнул полпред.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявки на конкурс поступают из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%.

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Заявки поступают от кандидатов, представляющих различные профессиональные области: более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% – сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

Тюменская и Свердловская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в топ-15 регионов по количеству заявок.