Тюменца на шесть лет отправили в колонию за наркотики

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Шесть лет колонии строгого режима получил наркоторговец в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Калининский районный суд установил, что в августе 2022 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом о незаконном приобретении и сбыте наркотиков бесконтактным способом.

Получив сведения о месте нахождения тайника, подсудимый забрал закладку и хранил ее при себе, чтобы потом передать неустановленному лицу для дальнейшего сбыта, но его задержали полицейские.

В суде мужчина вину признал. Ранее он не был судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит, воспитывает малолетних детей.