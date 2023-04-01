Первых пассажиров доставил вертолет из Тобольска в Заболотье

| Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Первый в этом сезоне рейс по программе "Заболотье" выполнил вертолет "ЮТэйр", он перевез пассажиров из Тобольска в с. Лайтамак.

В 2023 году вертолеты авиакомпании свяжут с Тобольском и между собой 15 отдаленных поселков Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов. Рейсы запланированы с апреля по ноябрь, сообщает пресс-служба

авиакомпании Utair.

В это время года для жителей Заболотья вертолет — единственный вид транспорта, с помощью которого можно добраться до Тобольска, а также перемещаться между поселками.

Для рейсов выделены два современных воздушных судна Ми-8АМТ вместимостью до 20 пассажиров. За год пассажиропоток на этих направлениях вырос на треть и составил 12 тыс. человек.

"ЮТэйр" выполняет рейсы в поселки Заболотья: Ачиры, Вагай, Вармахли, Вершинская, Иземеть, Ишменево, Кускургуль, Лайтамак, Нижняя Тавда и другие.