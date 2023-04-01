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В Тюменской области непогода добралась до Ярковского района

Общество, 13:38 13 апреля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Погодные условия значительно ухудшились в Ярковском районе Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Наряд ДПС обеспечивает безопасность на аварийно-опасном участке - 216 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск.

Напомним, на 775 км этой трассы с 6 часов 30 минут 13 апреля из-за снегопада вводилось ограничение для всех видов машин. Был организован периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением спецтранспорта. Это ограничение снято на данный момент.

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# ГИБДД Тюменской области , непогода

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