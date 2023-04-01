Винтажные куклы и театральные марионетки собраны на выставке в Тобольске

| Фото: информационный портал культуры Тюменской области | Фото: информационный портал культуры Тюменской области

Выставка "Удивительный мир кукол" открыта в детской школе искусств им. Алябьева в Тобольске (ул. Челюскинцев, 1) до 21 апреля. Работы выполнены мастерицами из Тобольска, Тобольского района, Тюмени, города Артемовского Свердловской области, возраст участниц — от 13 до 88 лет.

На выставке представлены винтажные куклы, театральные марионетки и литературные герои, фольклорные образы, персонажи советского детства. Техника исполнения — от бумажных моделей, ватных и текстильных игрушек до папье-маше и запекаемого пластика.

Посетить выставку можно с понедельника по субботу с 10 до 18 часов, сообщает администрация Тобольска.