В Тюменской области впервые выберут экспортера года в сфере готового продовольствия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 компаний ежегодно участвуют в региональном конкурсе "Экспортер года". В 2023 году к традиционным номинациям добавились новые: "Женщина-экспортер", "Молодой предприниматель", "Ответственный экспортер", "Экспортер года в сфере готового продовольствия". Всего победителей определят по 10 номинациям.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила аналитик Центра поддержки экспорта Тюменской области Юлия Карнаухова.

"Заявки на конкурс принимаем до 21 апреля включительно. Итоги конкурса подведем до конца апреля. В мае на Дне предпринимателя назовут победителей. Все они получат сертификаты, которые можно использовать на поездку в бизнес-миссию, участие в выставке. Также предусмотрены сертификаты на обучающие программы: деловой английский, обучение навыкам эффективных продаж, проведению деловых переговоров", - рассказала она.

Центр поддержки экспорта в 2022 году отправлял делегации Тюменской области с бизнес-миссиями в Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Иран, Египет. Тюменцы участвовали в международных выставках в Египте и Монголии.

"Мы принимали делегации в рамках Тюменского экспортного форума из Израиля, Узбекистана и Турции. В бизнес-миссии участвовали компании-победители регионального этапа конкурса "Экспортер года" в рамках призового фонда конкурса", - добавила Юлия Карнаухова.

Региональный центр поддержки экспорта в 2023 году, помимо традиционных направлений в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, планирует организовать для тюменских компаний поездки в ОМАН и поучаствовать в выставке в Алжире. Ожидается прием делегации из Китая.

Напомним, по итогам 2022 года Центр поддержки экспорта Тюменской области помог предпринимателям заключить 23 контракта. 91 страна получила товары и услуги тюменских экспортеров. Общий объем поддержанного экспорта составил 8,3 млн долларов США.

Анжела Лебедева