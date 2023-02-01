Тюменская IT-компания и завод соков начали сотрудничать с Азербайджаном

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская IT-компания InfoVizion, завод безалкогольных напитков Bahar начали сотрудничать с Азербайджаном по итогам бизнес-миссии в конце января 2023 года. Также в стадии переговоров находятся завод МИМ и предприниматель Семенов, который занимается консалтингом девелопмента.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

"Олег Костерин, руководитель компании InfoVizion, занимается разработкой IT-систем для оптимизации маркетинга. После завершения бизнес-миссии в Баку через неделю отправился на переговоры. Началась работа по формированию кейсов. Завод безалкогольных напитков Bahar, который производит 35 видов напитков, на этой неделе отправляет большую партию пробной продукцию в Баку", - говорит он.

Региональный центр поддержки экспорта поможет предпринимателю с поставкой соков в Баку – субсидирует логистику.

Завод МИМ – участник бизнес-миссии - ранее работал с Азербайджаном. Перед предприятием стояла задача освежить взаимовыгодное сотрудничество. В Баку есть заинтересованный дистрибьютор, вопрос в цене, отмечает Алексей Ергалиев, но центр поддержки экспорта в этот вопросе не участвует, зато предлагает инструменты, такие, как страхование первой сделки.

"Стоимость услуги для предпринимателя - 20 тысяч рублей. Страхуется до 10 миллионов рублей. Вознаграждение – до 80 процентов. Это сильно помогает", - подчеркивает Ергалиев.

Предприниматель Владислав Семенов представил в Баку свой проект легковозводимых деревянных домов. По итогам встречи с министром строительства Азербайджана представитель предпринимателя сейчас работает в Баку, ожидается поставка двух строений из Тюмени.

По итогам 2022 года Центр поддержки экспорта Тюменской области помог предпринимателям заключить 23 контракта. 91 страна получила товары и услуги тюменских экспортеров. Общий объем поддержанного экспорта составил 8,3 млн долларов США.

Анжела Лебедева