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Тюменское агропредприятие отправило 100 тонн яровой пшеницы в Казахстан

Экономика, 17:15 14 апреля 2023

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

100 тонн яровой пшеницы отправило агропредприятие Тюменской области на экспорт в Казахстан. Лабораторное исследование проб показало, что партия безопасная как по энтомологическим показателям, так и гербологическим – отсутствуют семена сорняков, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

Не обнаружили специалисты ведомственной лаборатории в пшенице и патогенных грибов. По результатам исследований на партию выдано заключение о соответствии и фитосанитарные сертификаты.

Отметим, что яровой сорт Алабуга относится к среднеспелым высокоурожайным. Отличается устойчивостью к полеганию, засухе и иммунитетом к основным заболеваниям. Регион допуска – уральский. Создан сорт заводоуковской научно-производственной компанией "Агроальянс".

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# пшеница , экспорт

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