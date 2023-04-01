Подростков в Тюменской области будут судить за избиение мужчины на вокзале

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюменской области перед судом предстанут трое подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2022 года подростки избили опоздавшего на поезд мужчину. Потерпевший получил множественные удары по жизненно важным органам, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.