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Подростков в Тюменской области будут судить за избиение мужчины на вокзале

Происшествия, 18:21 14 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюменской области перед судом предстанут трое подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2022 года подростки избили опоздавшего на поезд мужчину. Потерпевший получил множественные удары по жизненно важным органам, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.

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# Омутинский район , суд , уголовное дело

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