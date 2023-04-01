Вещи тюменок, связанные с любовью и расставанием, станут частью выставки

| Фото: группа "Космос | Молодежный театральный центр" ВКонтакте | Фото: группа "Космос | Молодежный театральный центр" ВКонтакте

Выставку "Архив любви" создадут в честь последнего показа спектакля "Брачные танцы" в МТЦ "Космос" в Тюмени. Предложить предмет для выставки могут тюменки старше 18 лет, которые готовы поделиться своими историями любви / нелюбви.

По словам авторов идеи, для выставки они собирают предметы, вещи и любые артефакты, которые связаны с историей любви, свадьбы, расставания, развода, одиночества. Для участия нужно быть готовым предоставить свой предмет на период проведения выставки.

Заявки принимаются в личные сообщения группы "Брачные танцы" ВКонтакте. Нужно отправить фото предмета и связанную с ним историю.

Срок подачи заявок до 22 апреля. Результаты — 25 апреля.

Выставка пройдет с 1 по 13 мая, последний показ спектакля "Брачные танцы" — 13 мая.