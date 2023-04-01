Тюменским молодежным сообществам помогут в продвижении и развитии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновленную программу по поддержке городских создателей и сообществ запускает мультицентр "Контора пароходства" в Тюмени. Участвовать в ней могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Они должны вести свою деятельность на территории региона по одному из направлений: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной Туры.

Программа состоит из семи слотов: фотосопровождение мероприятия, помощь в создании трека, настройка рекламы, стажировка в сфере креативных индустрий, консультации SMM-специалиста, куратора художественных инициатив и режиссера художественно-театральных проектов, пишет "КП-Тюмень".

В рамках образовательной программы участников ждут несколько блоков: "Креативный бизнес", "Продвижение в искусстве", "Креативные профессии" и "Информационное продвижение проекта".

Для участия необходимо заполнить анкету, описать проект и рассказать, зачем нужна поддержка. Команда "Конторы пароходства" рассмотрит заявки и отберет их по нескольким критериям. Программа поддержки сообществ проходит в течение 2023 года. Подводить промежуточные итоги и выбирать победителей будут каждый месяц.