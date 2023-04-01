Тюменцы выберут дизайн-проекты пяти городских пространств

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дизайн-проекты пяти городских пространств, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", выберут жители Тюмени. Голосование стартует 15 апреля на онлайн-платформе Минстроя РФ 72.gorodsreda.ru, сообщает городская администрация.

Ранее горожане выбрали территории, которые необходимо преобразить. Это парк Константина Лагунова, расположенный в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской, зеленые уголки на Московском тракте, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40, ул. Республики, 29 (сквер Леонида Згерского).

Для каждого общественного пространства разработано по два дизайн-проекта. Горожане смогут выбрать один из них, тем самым определив наполнение и функциональность будущей благоустроенной территории.

Так автор одного из проектов Станислав Кошель предлагает соорудить подвесную пешеходную тропу - сеть дорожек между деревьями или искусственными опорами на высоте от 6 до 9 метров над землей. Впервые такая тропа появилась в Красноярске, теперь он плнирует тиражировать свой опыт в других городах.