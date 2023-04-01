В Тюменской области созданы 102 особо охраняемые природные территории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

102 особо охраняемые природные территории регионального значения созданы на территории Тюменской области. Это 38 заказников, 63 памятника природы и полигон экологического мониторинга, пишет "АиФ-Тюмень".

В их числе госкомплексный природный заказник регионального значения "Североболотный", расположенный в Вагайском районе на границе с Омской областью. Площадь его территории превышает 178 тыс. га. Заказник имеет уникальную ценность в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц.

Информацию об особо охраняемых природных территориях Тюменской области и их границах можно уточнить на "Геопортале Тюменской области".