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В Тюменской области созданы 102 особо охраняемые природные территории

Общество, 10:29 16 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

102 особо охраняемые природные территории регионального значения созданы на территории Тюменской области. Это 38 заказников, 63 памятника природы и полигон экологического мониторинга, пишет "АиФ-Тюмень".

В их числе госкомплексный природный заказник регионального значения "Североболотный", расположенный в Вагайском районе на границе с Омской областью. Площадь его территории превышает 178 тыс. га. Заказник имеет уникальную ценность в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц.

Информацию об особо охраняемых природных территориях Тюменской области и их границах можно уточнить на "Геопортале Тюменской области".

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# экология

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