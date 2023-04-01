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Объем розничной торговли в Тюменской области превысил 78 млрд рублей за два месяца

Экономика, 13:42 16 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 78 млрд 606 млн составил объем розничной торговли в Тюменской области в январе-феврале 2023 года. За аналогичный период прошлого года траты жителей региона составили 76 млрд 188 млн рублей.

Основную часть покупок составили непродовольственные товары. За январь-февраль их объем составил 40 млрд 491 млн рублей.

За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 39 млрд 852 млн рублей, приводит "Вслух.ру" данные Тюменьстата.

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