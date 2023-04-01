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Тюменскую молодежь приглашают на международные и всероссийские форумы

Общество, 14:42 16 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в международных, всероссийских и окружных летних форумах Росмолодежи предлагают тюменцам в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация на мероприятия уже открылась, пишет Мегатюмень.

Тюменская молодежь может поучаствовать в 15 всероссийских, восьми окружных и двух международных форумах. Среди них: "Территория смыслов", "Экосистема", "ОстроVа", форум социального призвания, "Российский Север", "УТРО", "ШУМ" и другие. В 2023 году летние форумы объединены темой "Мы можем больше, когда #МыВместе".

Напомним, в 2022 году тюменцы подали 911 заявок, в 25 форумах поучаствовали 280 человек. На грантовые конкурсы заявились 310 активистов. Эксперты поддержали 49 проектов на 26 млн 494 тыс. рублей.

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# Росмолодежь , форум

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