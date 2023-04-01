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Каким должен быть межвузовский кампус в Тюмени, обсудили Валерий Фальков и Александр Моор

Общество, 09:39 15 апреля 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Необходимо взвешенно и вдумчиво проработать концепцию развития проекта межвузовского кампуса в Тюмени. В том числе посмотреть на проект с точки зрения привлечения иногородних и иностранных студентов. Об этом заявил глава минобрнауки Валерий Фальков на совещании по строительству кампуса в правительстве Тюменской области.

Губернатор региона Александр Моор отметил важность сотрудничества между университетами Тюменкой области и Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня с привлечением научного потенциала Ямала и Югры.

"Кампус — это не общежитие, мы с вами давно это понимаем. Не самая сложная задача построить объекты, которые мы запланировали. Самая главная задача — наполнить этот объект содержанием. А содержание у нас с вами простое — это новая основа технологического развития экономики Тюменской области".

Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает масштабное строительство площадью свыше 160 000 кв. м, сообщает инфоцентр правительства региона.

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# Александр Моор , Валерий Фальков , кампус

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