Александр Моор отметил колоссальный вклад Юрия Эрвье в развитие Тюменской области

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Вклад Юрия Эрвье в развитие Тюменской области – колоссален. Его дело – создание огромного нефтегазового комплекса Западной Сибири – продолжает жить.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале. Глава региона напомнил, что 16 апреля исполняется 114 лет со дня рождения прославленного геолога.

"Эрвье никуда не уйдёт", – так ответил начальник "Главтюменьгеологии" Рауль-Юрий Георгиевич Эрвье на слухи о своем скором уходе из профессии на пенсию. И в этом тоже оказался прав. Современники описывали Эрвье как крайне волевого человека. Его характер, закаленный на фронтах Великой Отечественной, лег в основу подхода, итогом которого стало полное преображение промышленности Тюменской области да и всей страны", - написал Александр Моор.

Он отметил, что под руководством Эрвье был создан трест, объединивший геофизиков, геологов и буровиков. За 20 с лишним лет они открыли более 250 месторождений нефти и газа.

В 1963 году Эрвье присвоили звание Героя Социалистического Труда. Завершил трудовую деятельность Рауль-Юрий Георгиевич на высоком посту заместителя Министра геологии СССР.

"Именем Эрвье названа улица в областной столице, а у здания "Главтюменьгеологии" стоит памятник от благодарных тюменцев", - добавил губернатор.