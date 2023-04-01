Тюменские поисковики передали вещи бойцов Красной армии представителям регионов

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Вкладыши солдатских медальонов и личные вещи бойцов Красной армии передали тюменские поисковики представителям Тамбовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан.

Вручение состоялось в рамках торжественного открытия Всероссийской акции "Вахта Памяти – 2023" в Пятигорске. В мае поисковики этих субъектов организуют церемонии передачи личных вещей бойцов Красной Армии их родственникам, сообщает Тюменский областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

На торжественном открытии Всероссийской "Вахты Памяти – 2023" встретились поисковики со всей России. Они обсудили актуальные вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Также почтили память павших защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу "Огонь Вечной Славы", побывали на экскурсии по Пятигорску и приняли участие в пленарном заседании.

Добавим, в Ставропольском крае на открытии "Вахты Памяти – 2023" собралось около 200 активистов. Они представляют общественные объединения в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, региональные отделения "Поискового движения России" и организации в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.