Экскурсии на ипподром и вечер старинных романсов пройдут к 200-летию тюменского купца Подаруева

| Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Дни исторического и культурного наследия пройдут в городских библиотеках Тюмени с 18 апреля по 18 мая. Экскурсии, лекции и другие мероприятия приурочены к 200-летию со дня рождения тюменского купца, мецената и городского головы Прокопия Подаруева.

Открытие Дней исторического и культурного наследия и XII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 18 апреля в 15 часов.

Музыкальный вечер "Вечер романсов" состоится в библиотеке Текутьева 22 апреля в 16 часов. Мероприятие посвящено одному из любимых жанров купеческой Тюмени — романсу. На концерте прозвучат песни в исполнении преподавателя колледжа искусств Тюменского государственного института искусств и культуры Татьяны Эльстон-Брион и ее учениц.

Экскурсии по улице Семакова — бывшей Подаруевской — состоятся 29 апреля в 13 часов, 6 мая в 11 часов и 18 мая в 15 часов. Прокопий Иванович Подаруев внес огромный вклад в развитие образования, промышленности и торговли Тюмени. При жизни улица, на которой он жил, стала носить его имя. Экскурсантам расскажут, какие события происходили здесь в разные годы и кто жил рядом с выдающимся тюменцем.

Лекцию "Прокопий Иванович Подаруев: купец, банкир, меценат" прочтет историк, краевед Валерий Чупин в библиотеке Текутьева 11 мая в 17 часов.

Экскурсии на ипподром (ул. Клары Цеткин, 59) "Подаруев — первый владелец тюменского ипподрома" состоятся 13 мая в 11 часов 30 минут и 16 мая в 12 часов. Во время экскурсии можно будет прогуляться по трибунам и подтрибунным помещениям. Экскурсанты узнают, чем бега отличаются от скачек и какая порода культивируется и выращивается с самого основания первых конных заводов и до наших дней в Тюмени.

Торжественная церемония закрытия Дней исторического и культурного наследия и награждение победителей и лауреатов XII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" пройдет до 1 июня.

Полная программа Дней исторического и культурного наследия — по ссылке.