В Тюменской области жители выберут дизайн-проекты семи общественных территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, тоболяки и ишимцы смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Старт акции 17 апреля дал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

На территории тюменского региона в голосовании участвуют семь объектов: пять - в Тюмени и по одному - в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. По каждой общественной территории – два дизайн-проекта. Выбрать понравившийся можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году.

"В прошлом году почти 54 тысячи жителей Тюменской области отдали свои голоса за объекты благоустройства. Их, напомню, было также шесть, контракты по всем площадкам уже заключены. До конца года работы завершатся, и мы получим обновленные общественные пространства", - сказал Александр Моор.