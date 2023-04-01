Восемь машин торжественно отправили бойцам в зону СВО из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь автомобилей отправили из Тюмени на передовую 17 апреля в рамках проекта "Все для Победы!". Транспорт в составе специального "Автопоезда" доставят четырем подразделениям, которые находятся на первой линии фронта, для выполнения специальных задач.

Как рассказал депутат Тюменской областной думы, глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, в рамках акции в Тюменской области собрали восемь единиц техники высокой проходимости, в том числе "УАЗы Патриот" и "буханки".

Есть машины, на покупку которых деньги собирали трудовые коллективы. Участие в акции приняли и предприниматели, которые приобрели тяжелую технику для передачи конкретному подразделению. "Сибирский завод вездеходной техники" предоставил болотоход "Тундра". Присоединились и простые жители региона — свои автомобили для нужд СВО передали из Ишима и Тюменского района.

Народный фронт собирает транспорт, который нужен на фронте, по всей стране. Более ста платформ отправятся в зону проведения специальной военной операции — это около 240 единиц.

"К нам обращались тюменцы, различные предприятия, которые помогали ребятам, но не могли доставить туда тяжелую технику, такую как "Уралы", "КамАЗы", вездеходы. Есть люди, которые жертвовали машины для военнослужащих. Всю технику собираем на эшелон, который пройдет через всю страну. К 9 Мая он прибудет в Ростовскую область, откуда его направят в зону специальной военной операции", — рассказал Роман Чуйко.

По его словам, акцию совместно с РЖД планируют продолжить: еще есть потребность в доставке почти такого же количества техники.

"Это уже не первая наша совместная акция. Примерно полгода назад был отправлен эшелон со всей страны. Тюменская область приняла в этом участие. Благодаря правительству региона, спонсорам и меценатам мы собрали целый вагон гуманитарного груза для жителей освобожденных территорий", — сказал Роман Чуйко.

Исполняющий обязанности заместителя главного инженера Свердловской железной дороги Максим Поселяющев добавил, что по прибытии в Москву состав объединят с другими вагонами со всех регионов страны, затем техника отправится в Ростовскую область.

Машины действительно пригодятся бойцам на фронте, убежден общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

"Автомобили ускоряют и приближают нашу победу. Наши бойцы рады чувствовать тепло, которое вы закладываете в посылки, письма, грузы, которые к ним приходят. Они их очень ждут и всегда говорят вам спасибо", — подчеркнул он.

В конце церемонии протоиерей Знаменского кафедрального собора Николай Цирке освятил иконы и машины. Образа поместят в каждое транспортное средство.

Александра Чайкина, Александр Лабыкин