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Поджигателю травы в Сорокинском лесничестве грозит штраф до 20 тыс. рублей

Происшествия, 18:57 17 апреля 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

До 20 тыс. рублей штрафа заплатит поджигатель травы на обочинах дороги у д. Новотроицк Сорокинского лесничества. Его накануне задержали во время розжига работники лесоохраны, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Объяснить свои действия мужчина не смог, а в ответ на замечание патрульных заявил: "А что от этого сделается-то!".

В ведомстве подчеркнули, что природные пожары в этом районе фиксируются каждый год, и устраивают их чаще всего сами сельчане. Известно, что самовольные палы сухой растительности могут легко перекинуться на лесной массив, создать серьезную угрозу населенным пунктам и жизням людей.

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# пожароопасный сезон , штрафы

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