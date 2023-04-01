Поджигателю травы в Сорокинском лесничестве грозит штраф до 20 тыс. рублей

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

До 20 тыс. рублей штрафа заплатит поджигатель травы на обочинах дороги у д. Новотроицк Сорокинского лесничества. Его накануне задержали во время розжига работники лесоохраны, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Объяснить свои действия мужчина не смог, а в ответ на замечание патрульных заявил: "А что от этого сделается-то!".

В ведомстве подчеркнули, что природные пожары в этом районе фиксируются каждый год, и устраивают их чаще всего сами сельчане. Известно, что самовольные палы сухой растительности могут легко перекинуться на лесной массив, создать серьезную угрозу населенным пунктам и жизням людей.