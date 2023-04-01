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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Карантин по бешенству животных введен на участке в Казанском районе

Происшествия, 19:31 17 апреля 2023

vet.admtyumen.ru | Фото: vet.admtyumen.ru

Карантин по бешенству животных введен на участке в Казанском районе 17 апреля. Также неблагополучным пунктом объявлена и территорию в радиусе 3 км от эпизоотического очага.

По сообщению управления ветеринарии Тюменской области, основанием для ограничительных мероприятий послужило исследование останков погибшей лисы. В пробах патологического материала обнаружен вирус бешенства.

В ведомстве отметили, что мероприятия по ликвидации заболевания проводятся в соответствии с ветеринарным законодательством.

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# бешенство , ветеринария , Казанский район

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