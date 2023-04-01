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Законом о цифровизации воинского учета не указана рассылка повесток через Госуслуги

Общество, 21:30 17 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законом о цифровизации воинского учета не указана рассылка электронных повесток через Госуслуги. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Минцифры России.

"Оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. Способы направления повесток установит правительство отдельным актом. Документ еще не принят", - уточняет федеральное ведомство.

При этом, в законе предусматривается использование портала Госуслуг для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер. А также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

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# госуслуги , Минцифры , призывники

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