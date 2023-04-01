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В Тюменской области соцвыплаты получили более 10 тысяч медицинских работников

Общество, 18:27 18 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 240 медицинских работников Тюменской области получили специальную выплату в 2023 году. Общая сумма перечисленных средств превысила 200 млн рублей, сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Напомним, новая выплата осуществляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями области. Она полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Ее размер варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

"Самостоятельно обращаться в отделение СФР, подавать заявления или справки не требуется. Средства перечисляются в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в отделение фонда реестр работников", — пояснила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

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# медицинские работники , соцвыплаты

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